توجيه الرئيس بمواصلة تطوير شركات قطاع الأعمال وأخبار الشأن المحلي في صحف اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

تصدر توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال، وأخبار الشأن المحلي اهتمامات وعناوين صحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء.

ففي صفحتها الرئيسية، وتحت عنوان "تطوير شركات قطاع الأعمال لتعزيز الصناعة الوطنية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، للمساهمة بفاعلية لمصلحة الاقتصاد القومى ودعم الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وذلك من خلال حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام، والميكنة، وتنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشرى ودعم الكفاءات المتميزة ببرامج التدريب المتقدمة، لافتا إلى أهمية الاستعانة بخبرات المكاتب الاستشارية العريقة فى مجال النظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الاجتماع تناول مستجدات تطوير شركة «النصر» للسيارات، لإنتاج السيارات الكهربائية فى مصر بالشراكة مع الخبرة الصينية، تماشيا مع التوجه العالمى المتنامى نحو إنتاج السيارات الكهربائية، وجهود الدولة نحو توطين صناعة المركبات ذات الطاقة النظيفة، فضلا عن استغلال أصول الشركة والخبرات الفنية المتنوعة التى تملكها.

وأضافت أن الاجتماع تطرق إلى جهود إعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، حيث عرض الوزير تطوير لوائح العمل والهيكل التنظيمى لشركات قطاع الأعمال، فى إطار القانون الجديد رقم ١٨٥ لعام ٢٠٢٠، الخاص بتطوير العمل بالشركات التابعة للقطاع والنظم الإدارية بها. واستعرض وزير قطاع الأعمال العام جهود تطوير شركة «جسور» - النصر للاستيراد والتصدير سابقا- لتقدم حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجيستيات، مع تعزيز أدائها الخارجى وتوسيع نطاق عملها ليشمل العديد من المناطق على مستوى العالم، بالإضافة إلى إفريقيا والشرق الأوسط.

وفى هذا الإطار، وجه الرئيس بأن يمثل أداء الشركة بوجودها الخارجي جسورا فعلية ممتدة مع العالم، من أجل التواصل التجارى والترويج للمنتجات والصادرات، وذلك فى إطار إستراتيجية الدولة ومبادرتها بزيادة معدلات التصدير وتنميتها وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق جديدة، خاصة فى دول القارة الإفريقية.

وتحت عنوان "الكراكة حسين طنطاوي تستعد للانضمام لأسطول القناة"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الكراكة الجديدة «حسين طنطاوى» ــ أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط ــ تستعد للانضمام لأسطول كراكات هيئة قناة السويس، تمهيدا لاحتفالية كبرى لإجراء مراسم رفع العلم المصرى عليها، وذلك بعد وصولها، فجر أمس، محمولة على متن سفينة الغطس «تايانكو»، قادمة من ميناء روتردام الهولندى، متجهة إلى منطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة.

ونقلت الصحيفة عن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، قوله إن الكراكة «حسين طنطاوي» ستشارك في إنجاز مشروع ازدواج وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي، بمجرد انتهاء تجارب التسلم من الجانب الهولندي.

وأوضح أن الكراكة تتمتع بمواصفات متطورة، حيث يبلغ طولها الكلى ١٤٧٫٤ متر، وعرضها ٢٣ مترا، وغاطسها ٥٫٥ متر، وإنتاجية تبلغ ٣٦٠٠ متر مكعب من الرمال فى الساعة، مع القدرة على التعامل مع جميع أنواع التربة، بما فيها الصخرية.

وفي الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان "4 عقود للبحث عن الذهب مع ثان أكبر شركة عالميا"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية شهد التوقيع على أربعة عقود للبحث عن الذهب بين هيئة الثروة المعدنية وشركة «باريك جولد» الكندية، التى تعد الأكبر من نوعها عالميا فى إنتاج الذهب، والمصنفة عالميا بالمركز الثانى فى نشاط البحث عن الذهب. وبموجب العقود، التى وقعها الجيولوجى خالد الششتاوى رئيس هيئة الثروة المعدنية، وجويل هوليداى نائب رئيس باريك جولد، تستثمر الشركة الكندية لأول مرة فى مصر فى مجال التعدين والبحث عن الذهب في 19 قطاعا جديدا بالصحراء الشرقية بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 8.8 مليون دولار، بعد فوزها فى أولى جولات المزايدة العالمية التى طرحتها وزارة البترول والثروة المعدنية عام 2020 بنظامها الحديث.

وأكد الملا أن الإصلاحات التى قامت بها الوزارة فى قطاع التعدين نجحت فى تعظيم الاستثمارات المصرية والأجنبية فى البحث عن الذهب فى مصر.

من جانبه، قال نائب رئيس شركة «باريك جولد» للاستكشاف: «إننا نسعى لبناء شراكة قوية وطويلة الأمد مع مصر»، وأشاد بالتطور الذى شهده قطاع التعدين خلال الفترة الأخيرة.

وفي تناولها لامتحانات الثانوية العامة، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية يؤدون الامتحان اليوم في الديناميكا بإجمالي 100 ألف و435 طالبا وطالبة، فيما يختتم طلاب الأدبي غدا الامتحان في اللغة الانجليزية.

وفي تناولها أيضا للشان المحلي، وتحت عنوان "التموين: استقرار أسعار السلع بعد تحريك الوقود"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن د. على المصيلحى وزير التموين أكد ثبات أسعار السلع في الأسواق وثبات تكلفة نقل السلع خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تحريك أسعار الوقود، موضحا أن تقارير متابعة الأسواق والتي تم إعدادها بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية أكدت عدم وجود مبرر لتحريك أسعار السلع أو نقل السلع.

وأضاف أن عملية النقل لن تتأثر مع الزيادة الأخيرة نظرا لعدم رفع سعر السولار وأنه تم الاتفاق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة على عدم تحريك الأسعار وتثبيتها طوال الأشهر القادمة خاصة وأنه لا يوجد أي مبرر لرفع الأسعار.

وتحت عنوان "مجتمع عمراني حضاري حديث في جزيرة الوراق"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن د. عاصم الجزار وزير الإسكان أكد أن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تهدف لتطوير جزيرة الوراق وإنشاء مجتمع عمرانى حضاري حديث على أرضها، موجها بالإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع التطوير من أجل الارتقاء بالمستوى العمرانى للجزيرة وإظهارها بالشكل الحضارى اللائق بها.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير جزيرة الوراق وإنشاء مجتمع عمراني جديد على أرض الجزيرة تحت اسم «مدينة الوراق الجديدة» يتبع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والموقف التنفيذي للعمارات السكنية الجاري تنفيذها، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والهيئة.

ولفتت إلى أن الوزير استمع إلى شرح من المهندس أسامة شوقي رئيس جهاز مدينة الوراق الجديدة، عن الموقف التنفيذي لوحدات الإسكان البديل الجاري تنفيذها بالمدينة لمن يرغب من السكان في العودة إلى الجزيرة بعد تطويرها حيث يجرى تنفيذ 18 برجا سكنيا وجار تنفيذ أعمال التشطيبات بعدد من الأبراج.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مدينة الوراق الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع التي يتم تنفذها على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود وزارة الإسكان لتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر 2052 وتتمثل أهم أهدافه في مضاعفة المعمور من 7 % إلى 14 %.

وعن تطورات الوضع في تونس ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن الرئيس التونسي قيس سعيد أكد حرصه على احترام الشرعية والحقوق والحريات، وأشار فى اتصال مع وزيــر الخارجية الأمريكي انطونى بلينكن إلــى أن الإجــراءات التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي.

وأضافت الصحيفة أن وزيـر الخارجية الأمريكي أعرب عن مواصلة انخراط بلاده في تطوير علاقات الشراكة التي تجمعها بتونس وتعزيز القيم والمبادئ المشتركة المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية.

في الوقت نفسه، تولت قوات الأمن المتمركزة حول محيط البرلمان فى تونس، منذ صباح أمس، غلق الشارع المؤدى إلى باب متحف بــاردو بالحواجز الحديدية وأفــادت قيادات أمنية تونسية بأن هناك تنسيقا تاما بين الأمن والجيش لتنفيذ قرارات الرئيس سعيد.

وأوضحت "الجمهورية" أن قرارات قيس سعيد حظيت بتأييد شعبي عارم، حيث احتشد آلاف التونسيين في الميادين للاحتفال بتلك الإجــراءات التي من شأنها التصدي لحالة الارتباك التي تسببت فيها الحكومات المتعاقبة في تونس جنبا إلى جنب مع إدارة البرلمان للمشهد السياسي والتي عجزت عن الاستجابة لتطلعات وطموحات الشعب.

على صعيد ردود الفعل المحلية في تونس، نقلت الصحيفة عن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامى الطاهري قوله إن المنظمة نبهت سابقا من الوصول إلى هذه المرحلة بسبب الوضع السياسي المتأزم والتجاذبات والمهاترات وخطابات الكراهية «الإخوانية» والتحريض على العنف وتعطيل دواليب الدولة.

وأضاف أن الاتحاد طالب خلال لقاء رئيس الجمهورية برؤساء المنظمات بألا تتجاوز المدة الزمنية لهذه الحالة الاستثنائية 30 يوما، وأن تكون كل التحركات في إطار الشرعية الدستورية، واحترام الحقوق والحريات.