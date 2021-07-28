شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنفى تسريب أسئلة امتحان الديناميكا للثانوية العامة قبل بدء الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع"، أن الأسئلة المتداولة على جروبات الغش وتزعم تسريب امتحان الديناميكا الذى يؤديه الطلاب فى العاشرة صباح اليوم لا تمت لأسئلة الاختبار الأساسى بشئ، موضحة أن الأسئلة مؤمنة بالكاملة ولا يوجد أى تسريب للأسئلة ولا يتم فتح المظاريف إلا قبل انطلاق الامتحان بدقائق.

ويؤدى فى العاشرة صباحا طلاب الثانوية العامة الشعبة " العلمية رياضيات" امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" بإجمالي 100 ألف و435 طالب وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة (للمكفوفين) امتحان مادة التاريخ (الورقة الثانية) بإجمالي 225 طالب وطالبة.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

وكان قد أدى طلاب الثانوية العامة قبل إجازة عيد الأضحى امتحان مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والكيمياء والجبر والهندسة الفراغية، والجغرافيا والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بينما يؤدى الطلاب بداية من السبت 24 يوليو الجارى امتحان مواد الفيزياء والتاريخ وعلم النفس والاجتماع واللغة الأجنبية الأولى والاحياء والاستاتيكا والجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل والديناميكا لشعبة علمى رياضة.

