شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تغيير 114 ألفا 863 عدادا قديما لـ"مسبق الدفع" بالمساجد حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن شركات توزيع الكهرباء انتهت من تغير 114 ألفا 863 عداد عداد تقليدى باخر مسبوق الدفع بدور العبادة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وجهاز المحليات لاستبدال كافة العدادات التقليدية بدور العبادة من المساجد والكنائس بأخرى مسبوقة الدفع للحد من زيادة الاستهلاك و المساهمة فى ترشيد الاستهلاك.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركات توزيع الكهرباء انتهت من من تحويل العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع بدور العبادة بنسبة 99% سواء التابعة لوزارة الأوقاف أو التابعة لإدارة المحليات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف و جهاز المحليات لاستبدال كافة العدادات التقليدية بدور العبادة من المساجد و الكنائس بأخرى مسبوقة الدفع للحد من زيادة الاستهلاك والمساهمة فى ترشيد الاستهلاك.

وأشار حمزة إلى أنه مستهدف تركيب 114 ألفا 863 عدادا مسبوق الدفع بالمساجد التابعة لوزارة الأوقاف وجارى الانتهاء من تركيب 4731 خلال الأشهر القليلة المقبلة ، لافتا إلى أنه من مستهدف تركيب 31 ألفا 892 عداد مسبوق الدفع بالمساجد التابعة للمحليات تم الانتهاء من تركيب 27 ألف 892 عداد بنسبة 86%.

وأوضح حمزة أنه بالنسبة الكنائس من المستهدف تركيبه 3352 عداد مسبوق الدفع و تم الانتهاء من 691 عداد ، موضحا أنه يتم عمل مصادقات شهرية بين شركات التوزيع و المحليات و الأوقاف للموافقة على قيمة الرصيد الذى تم شحنه بالعداد.

وقال حمزة إن دور العبادة التابعة للأوقاف والمحليات لا تتعرض لفصل التيار في حالة نفاد الرصيد ، لافتاً إلى أنه يتم شحنه تلقائى من قبل شركات توزيع الكهرباء بخلاف المساجد التابعة للأهالى يتولى مالكها شحن رصيد العداد.