شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تتسلم أسئلة "الديناميكا" للثانوية العامة استعدادًا للامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت لجان السير قبل قليل، صناديق أسئلة امتحان مادة الديناميكا لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، تمهيدا واستعدادا لبدء الامتحان فى العاشرة صباحا، وشهدت رحلات نقل الأسئلة من مقار مراكز توزيع الأسئلة حتى وصولها إلى لجان السير والمدارس المخصصة كمقار للامتحانات، تأمين كامل من قبل أفراد الأمن الإدارى والشرطة، فيما تابعت الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والغرف فى المديريات والإدارات وصول الأسئلة ووضعها فى كنترول لجنة الامتحان حتى مواعيد فتح المظاريف قبل انطلاق الامتحان فى العاشرة صباحا.

ويؤدى فى العاشرة صباحا طلاب الثانوية العامة الشعبة "العلمية رياضيات" امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" بإجمالي 100 ألف و435 طالب وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة (للمكفوفين) امتحان مادة التاريخ (الورقة الثانية) بإجمالي 225 طالب وطالبة.



وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

وكان قد أدى طلاب الثانوية العامة قبل إجازة عيد الأضحى امتحان مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والكيمياء والجبر والهندسة الفراغية، والجغرافيا والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بينما يؤدى الطلاب بداية من السبت 24 يوليو الجارى امتحان مواد الفيزياء والتاريخ وعلم النفس والاجتماع واللغة الأجنبية الأولى والاحياء والاستاتيكا والجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل والديناميكا لشعبة علمى رياضة.