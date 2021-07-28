شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الثانوية العامة 2021.. اعرف الحدود الدنيا لتنسيق الأدبى العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع قرب انطلاق موسم التنسيق للعام الجامعى 2021 /2022 ، وإعلان المجلس الأعلى للجامعات قواعد القبول للعام الجامعى الجديد، والعمل بنفس قواعد العام الماضى، ينشر الخليج 365" الحدود الدنيا للقبول بالجامعات بتنسيق الجامعات 2020.

وكان المجلس الأعلى للجامعات ناقش قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والشهادات الفنية للالتحاق بالجامعات الحكومية فى العام الجامعى 2021-2022، حيث وافق المجلس على تنسيق القبول للجامعات والمعاهد للعام الدراسى 2021-2022 بذات قواعد التنسيق المعمول بها دون تغيير.

كما وافق المجلس على إجراء اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات السياحة والفنادق والتمريض، على أن تُجرى اختبارات القدرات لكافة الكليات التى يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة.