شكرا لقرائتكم خبر عن 94% من القراء يؤيدون زيادة المجمعات الصناعية بالمحافظات لجذب الأيدى العاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة المجمعات الصناعية بالمحافظات لتشغيل الأيدى العاملة، أيد غالبية القراء مطالب زيادة المجمعات الصناعية بالمحافظات لتشغيل الأيدى العاملة.

وأيد 94% من القراء مطالب زيادة المجمعات الصناعية بالمحافظات لتشغيل الأيدى العاملة، بينما عارض 6% من القراء مطالب زيادة المجمعات الصناعية بالمحافظات لتشغيل الأيدى العاملة.



