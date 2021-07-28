شكرا لقرائتكم خبر عن عندك مشكلة بعد شراء سلعة أو منتج؟ اعرف ازاى تقدم شكوتك فى "حماية المستهلك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاح جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين، رئيس الجهاز، عدة طرق لتقديم شكوى ضد أى محل أو معرض أو مركز لبيع السلع والمنتجات بعد الشراء، فى حال عدم التمكن من حل الشكوى.

الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك من خلال أى خط أرضى من خلال الرقم 19588.

إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك.

التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك فى 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

تقديم شكوى عن طريق واتس آب على

01577779999

أو الإبلاغ عن طريق صفحة الجهاز الرسمية

ترفق مع أى شكوى صورة من فاتورة الشراء أو صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكى.