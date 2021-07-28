شكرا لقرائتكم خبر عن ماتشلش هم فاتورة الكهرباء.. اتبع هذه الخطوات وتجنب ارتفاع الفواتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح العديد من المواطنين يخشون من ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية نتيجة لسوء استخدام الأجهزة الكهربائية المنزلية التى تتسبب فى ارتفاع قيمة الفاتورة، ويمكن للمواطن اتباع بعض الخطوات التى لا توثر على استخدامه للأجهزة ولكنها توفر فى استهلاك الكهرباء، وبالتالى انخفاض قيمة الفاتورة، وهى كالآتى:

1- عدم إنارة المصابيح نهارا والاعتماد على ضوء الشمس.

2- لا تترك المصابيح مضاءة فى الغرف الخالية.

3- الاعتماد على اللمبات الموفرة للطاقة.

4- تشغيل غسالة الملابس عند امتلائها، لأنها تستهلك نفس طاقة الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة.

5- استخدم المياه الساخنة بالغسالة للملابس المتسخة جدًا فقط ويفضل استخدم دائمًا مياه باردة فى عملية الشطف. وافصل الكهرباء عن الغسالة حال عدم الاستخدام.

6- لا تترك السخان مفتوحًا بصفة مستمرة طوال اليوم؛ لأن الحرارة تفقد بالإشعاع؛ فتخفض درجة حرارة المياه، وبالتالى يستمر السخان فى العمل أى يستهلك كهرباء أكثر.

7- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

8- تأكد من غلق باب الثلاجة، ولا تحاول فتحه دون داع وعند فتحه أغلقه سريعًا؛ لضمان عدم تسرب الهواء البارد من داخلها أو دخول هواء ساخن إليها.

9- احرص على أن يكون الفريزر ممتلئا تمامًا مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج، ويجب ترتيب الأشياء داخل الثلاجة حتى تكون عملية إدخال وإخراج الأطعمة منها أكثر سهولة وسرعة؛ للحد من خروج الهواء البارد ودخول الهواء الساخن إلى داخل الثلاجة.

10- اغلق التليفزيون عند الانتهاء من الاستخدام وافصل التغذية الكهربائية من الفيشة وليس باستخدام الريموت.

11- افصل التغذية الكهربائية عن الريسيفر والكمبيوتر والشاشة والراديو والكاسيت عند الانتهاء من الاستخدام.