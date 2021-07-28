5 معايير أساسية لتحديد القرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "حياة كريمة"

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القاهرة - سامية سيد - تستهدف مبادرة حياة كريمة "البرنامج القومى لتطوير قرى الريف المصرى"، تطوير كافة القرى المصرية "حوالى 4600 قرية"، من خلال تطوير مراكز إدارية بالكامل (175 مركز موزعة على 20 محافظة".

ويختار القائمون على تنفيذ مبادرة حياة كريمة "البرنامج القومى لتطوير قرى الريف المصرى"، القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لعدد من المعايير الأساسية وهى:

1. ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه.

2. انخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس.

3. الاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية.

4. سوء أحوال شبكات الطرق.

5. ارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.

ويتم تنفيذ البرنامج القومى لتطوير قرى الريف المصرى " حياة كريمة"، على 3 مراحل رئيسية الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70 % فيما أكثر: القرى الأكثر احتياجاً وتحتاج إلى تدخلات عاجلة، والثانية تستهدف القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70 %: القرى الفقيرة التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى، فيما تستهدف المرحلة الثالثة من المبادرة، القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%: تحديات أقل لتجاوز الفقر.

وينفذ البرنامج القومى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، تحت الرعاية المباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن خلال لجنة وزارية عليا يرأسها رئيس مجلس الوزراء فضلا عن 4 مجموعات عمل اهمها مجموعة العمل على مشروعات البنية الاساسية والخدمات الاجتماعية: وتنسق أعمالها وزارة التنمية المحلية وتضم وزارة الاسكان بهيئاتها المختلفة، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، هيئة الابنية التعليمية، وزارة الصحة، وزارة الري، وزارة الشباب، وزارة البترول، كما ان وزارة التنمية المحلية تلعب دور رئيسى فى مجموعة عمل التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية وسكن كريم ومجموعة المؤشرات والقياس.