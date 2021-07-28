شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة سوهاج شكل تانى بعد افتتاح كوبرى الثقافة بتكلفة 300 مليون جنيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظيت محافظة سوهاج بالهدوء والجمال وطبيعة أهلها المميزين بالكرم وحب البساطة، كما حباها الله بنيل جميل وطبيعة خلابة، كما كانت على موعد مع إنشاء كوبرى الثقافة الجديد الذى يأتى ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

فبعد إنشاء الكوبرى وافتتاحه بتكلفة مالية 300 مليون جنيه ترى من فوق منظر جميل وبديع وكأنها القاهرة الثانية، حيث الأنوار والإضاءة الجميلة ومحازاة النيل للعمارات فى مشهد يريح العين، هذا المنظر زاد جمالا فوق جماله بعد أن تم افتتاح كوبرى الثقافة وسط المدينة والذى سهل الحركة المرورية والانتقال بين شوارعها فى سهولة ويسر، فالمشهد ليلا وكأنها القاهرة الساهرة، ونهارا أصبح للجمال مكان فى قلب محافظة سوهاج.

فكوبرى الثقافة الجديد يعد من أهم محاور النقل داخل مدينة سوهاج، والذى سوف يساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط ويعمل على السيولة المرورية داخل مدينة سوهاج.

فموقع الكوبرى يقع في نطاق الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج، وهو يأتي ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبلغت التكلفه الإجمالية لإنشاء الكوبرى 300 مليون جنيه تقريبا، وطوله 650 متر تقريبا.

واتجاهات الكوبرى بداية من شارع التحرير وحتى شارع الشهيد بعرض متفاوت من 14.5م إلى 19.5م، ويضم 4 حارات بواقع حارتين لكل اتجاه، ويشمل منزل بشارع بورسعيد 200م بعرض 6.8م بواقع حارتين، ومطلع من شارع أسيوط/سوهاج 175م بعرض 6.8م بواقع حارتين، بالإضافة إلى مطلع من شارع المحطة 135م بعرض 6.3م بواقع حارتين، و الهدف من الإنشاء تجنب التداخل بين الاتجاهات المختلفة، وتحقيق السيولة المرورية بمدينة سوهاج.

افتتحه اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، يرافقه الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، ضمن برنامج تنمية صعيد مصر ومبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطوير البنية التحتية لمحافظات الصعيد خاصة محافظة سوهاج.



الكوبرى والنيل



الكوبرى وجمال النيل



الكوبرى يتوسط المدينة



امتداد الكوبرى



تفرعات الكوبرى



جمال الإضاءة



جمال الكوبرى ليلا



جمال المدينة مع امتداد النيل



جمال المدينة ويتوسطها الكوبرى



سوهاج الساهرة



كوبرى الثقافة الجديد



كوبرى الثقافة ليلا



مداخل ومخارج الكوبرى