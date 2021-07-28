شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: صرف 95% من مقررات يوليو.. وطرح لحوم طازجة ومجمدة بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 95% من مقررات شهر يوليو الجاري، بجانب أيضا طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، فى إطار حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريراً حيث أشار إلى أن الشركات التابعة تقوم بصرف السلع التموينية عن شهر يوليو الجارى للمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية، ويتم صرفها للمواطنين.