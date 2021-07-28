شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل البرنامج القومى لتطوير وتحديث منظومة الرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى، البرنامج القومى لتطوير وتحديث منظومة الري، بهدف التغلب على محدودية المياه.

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل البرنامج.

1- يستهدف زيادة الإنتاجية وتخفيض مستلزمات الإنتاج.

2- يعمل على ترشيد المياه وتقليل فواقد النقل من خلال تبطين الترع و تطوير المساقين وتطوير المراوي.

3- يتم اتباع الممارسات الزراعية الموفرة للمياه "تسوية بالليزر – زراعة على مصاطب – زراعة بالشتل".

4- يتم من خلاله تقنين زراعة المحاصيل الشرهة للمياه (أرز – موز) و استنباط أصناف مبكرة النضج ذات احتياجات مائية أقل (قمح – ذرة – أرز ).

5- مصر تحاول التغلب على محدودية المياه من خلال إعادة استخدام أكثر من مرة ومعالجة مياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحار واستخدام المياه الجوفية.

6- سيتم قريبا افتتاح محطة تحلية مياه مصرف بحر البقر، والتي ستسهم في تحقيق التنمية لحوالي 500 ألف فدان في سيناء.