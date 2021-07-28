شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر موعد لتلقى طلبات الالتحاق بكلية اللاهوت الأسقفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر كلية اللاهوت الأسقفية إحدى المؤسسات التعليمية القوية التابعة للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية في مصر، حيث تستمر فى تلقى طلبات الراغبين فى الالتحاق بالكلية للعام الأكاديمى 2020/ 2021وذلك حتى الـ31 من أغسطس المقبل بفروعها الثلاثة القاهرة والإسكندرية والمنيا.



كلية اللاهوت الأسقفية

وضعت الكلية عدة شروط للالتحاق أهمها المعيار الروحى، حيث ينبغى على مقدم الطلب أن يكون قادرًا على إظهار الإلتزام الروحى بالإضافة إلى المعيار الأكاديمى الذى يتمثل فى المهارات اللاهوتية في الكتابة والمناقشة الشفهية من أجل مواصلة الدراسة وأن يتمتع المتقدم بالمعايير الخدمية مثل مواهب القيادة، والتعليم، والإعداد، والرعاية.

وأكد المطران سامى فوزى عميد كلية اللاهوت ورئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية - فى بيان له - نقبل المتقدمين من أى خلفية طائفية أو لاهوتية مهما تكن على أن تكون لديه الرغبة فى العبادة والدراسة والحياة كجزء من مجتمع الكلية بحسب التقليد الأسقفى مشيرة إلى المعايير المالية والتى تتضمن قدرة الطالب على سداد مصاريف الدراسة ( 2000 جنيه مصرى سنويا)

جدير بالذكر أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام 2005 وهدفها هو تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين لأن يكونوا قساوسة من أجل خدمة الكنيسة بالإضافة لكونها كيان تعليمي للتدريب اللاهوتي، متعدد الجنسيات والمواقع والمستويات ؛ تابع لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية /الأنجليكانية ، متخذًا الاسم العريق لمدرسة لاهوت الإسكندرية لإحياء التسمية الأصلية للتعليم المسيحى فى البطريركية الأولى بإفريقيا.

وتعتبر كلية اللاهوت الاسقفية (AST) مشروع استراتيجي لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر ووصل عدد الملتحقين بها أكثر من 130 طالبا وطالبة من خلفيات متنوعة يدرسون اللاهوت باللغة العربية في المرحلة الجامعية، إما على درجة الدبلوم لمدة عامين أو على درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات، فى الحرم الجامعى فى فروع القاهرة والإسكندرية والمنيا.