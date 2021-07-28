شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تفاصيل 454 مشروعا لـ"حياة كريمة" فى أسوان بـ11.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة أسوان تنفيذ الأعمال الجارية بالمشروعات الخدمية المختلفة الجارى تنفيذها بكافة قطاعات العمل داخل القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، داخل مراكز محافظة أسوان الثلاثة كوم أمبو ونصر النوبة وإدفو.

ويستعرض ”الخليج 365” بالأرقام أعداد المشروعات الجارى تنفيذها ضمن حياة كريمة بمحافظة أسوان فى التقرير التالى:

- يبلغ إجمالى عدد المشروعات الجارية داخل محافظة أسوان، ضمن المبادرة الرئاسية نحو 454 مشروعاً، بتكلفة تقديرية 11.5 مليار جنيه.

- وصلت نسبة التنفيذ فى بعض هذه المشروعات لنحو 97%.

- تستهدف المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية و315 كفر ونجع وعزبة بمراكز كوم أمبو وإدفو ونصر النوبة.

- تم الانتهاء من 3 مشروعات، وجار العمل على استكمال 36 مشروعا آخر بواسطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

- جارى العمل في 10 مشروعات من إجمالي 49 مشروعا بواسطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

- مسئولو الرى يواصلون استكمال 38 مشروعاً لتأهيل ورفع كفاءة وتبطين الترع ، بينما تم إنهاء 10 مشروعات أخرى.

- البدء في تنفيذ 5 مشروعات بواسطة الهيئة القومية للبريد المصرى.

- الهيئة العامة للأبنية التعليمية نجحت حتى الآن في الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد 11 مدرسة، فيما جار استكمال 49 مدرسة أخرى بمختلف القرى المستهدفة.

- تم الانتهاء من 38 مشروعا من إجمالي 77 مشروعا بواسطة مديرية الصحة.

- جهاز التعمير يقوم أيضاً بتنفيذ العديد من المشروعات منها 30 مشروعا لإنشاء مجمعات للخدمات، ويضم كل مجمع الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى.

- أجرى مسئولو الكهرباء المعاينة والترسية وجارى الرفع المساحى لـ31 مشروعا تشمل إحلال وتجديد ورفع كفاءة الشبكات والمحولات والمغذيات.

- مديرية الشباب والرياضة قامت بعمل الجسات لـ 22 مشروعا، وتم الحفر لـ3 مشروعات من إجمالي 28 مشروعا جار استكمال الأعمال بها.

- كما تم الرفع المساحى وجار التصميم لـ9 وحدات إسعاف، وكذا وحدة إطفاء.

- إحلال وتجديد 4 وحدات بيطرية ومجازر.

- إنشاء 72 كوبرى على ترع ومصارف مائية.

- إنهاء مشروع للطب البيطرى.

- سيتم البدء في مشروعات الغاز الطبيعي والاتصالات، وذلك عقب الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بالقرى المستهدفة.

