شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بالتذكار الشهرى للسيدة مريم العذراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الأربعاء، الكنيسة الأرثوذكسية بالتذكار الشهرى للسيدة مريم العذراء، حيث خصصت يوم 21 من كل شهر قبطى للاحتفال بهذه المناسبة.

ويذكر كتاب السنكسار أنه في يوم 7 مسرى أرسل الله ملاكه جبرائيل وبشر القديس يواقيم بميلاد البتول مريم العذراء كان هذا البار وزوجته القديسة حنة قد تقدما فى أيامهما ولم يرزقا ولدا لأن حنة كانت عاقرا ولان بني إسرائيل كانوا يعيرون من لا ولد له.

وكان القديسان حزينين ومداومين علي الصلاة والطلبة إلى الله نهارا وليلا ونذرا أن الولد الذي يرزقانه يجعلانه خادما للهيكل وفيما كان الصديق يواقيم في الجبل مواظبا علي الصلاة نزل عليه سبات فنام وظهر له ملاك الرب جبرائيل وبشره بأن امرأته حنة ستحبل وتلد مولودا يقر عينيه ويسر قلبه ويحصل بسببه الفرح والسرور للعالم أجمع ولما انتبه من نومه أتي إلى بيته فأعلم زوجته بالرؤيا فصدقتها وحبلت من تلك الليلة وولدت القديسة البتول مريم. وافتخرت حنة بذلك علي كل نساء العالم.