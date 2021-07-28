ضبط 1325 قضية تموينية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المُكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1325 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص، بمحافظة القاهرة، بحوزته (3,95 طن "كبدة مُجمدة – أسماك ماكريل") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات، مالك مطحن لتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص، بمحافظة الغربية، بحوزته (6 طن "ملح سياحات") غير صالح للاستهلاك الآدمي ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه في الأغراض الغذائية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.