شكرا لقرائتكم خبر عن وزير رى جنوب السودان: مصر تعلن جاهزيتها لدعمنا فى عدد من مشروعات التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مانوا بيتر، وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان، إنه تم تشكيل لجنة عليا بين مصر وجنوب السودان لمتابعة المشاريع المشتركة بعد زيارة الرئيس السيسي لجوبا.

وأكد مانوا بيتر، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن مصر تعلن جاهزيتها لدعم دولة جنوب السودان في عدد من المشروعات التنموية، لافتاً إلى أن مصر موجودة في وجدان المواطن بجنوب السودان.

وأضاف أن مصر والسودان كان دولة واحدة في السابق، موضحا أن كثير من المثقفين في جنوب السودان من خريجي الجامعات المصرية، وحتى الآن هناك جالية من جنوب السودان يعيشون في مصر باعتبارها وطنهم الثاني.

وأشار إلى أن 70% من قيادات جنوب السودان من خريجي الجامعات المصرية، مضيفا أن الدراما والسينما المصرية حاضرة في وجدان كل مواطني جنوب السودان، لافتاً إلى أن الفنان عادل إمام هو النجم الأول في جنوب السودان، وأيضا الراحل سمير غانم، وجورج سيدهم، ومحمود عبد العزيز.