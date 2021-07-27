شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يبحث مع وزيرة خارجية جنوب السودان العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة مع "بياتريس خميسا واني" وزيرة خارجية جمهورية جنوب السودان الشقيقة العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وأمس استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدى، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلًا عن التنسيق حيال مُجمل التطورات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك فى إطار التشاور المستمر مع الأشقاء فى الأردن.