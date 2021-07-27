شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تعليقا على بطء شحن العدادات: البرنامج الموحد هدفه التسهيل على المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن ما حدث ليس انقطاع كهرباء، وإنما بطء فى شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، وذلك بسبب زيادة الشحن فى هذا التوقيت، وبرنامج الشحن الموحد الهدف منه هو تسهيل فى آليات الشحن، وكان فى البداية يتم من خلال فروع الكهرباء نفسها، ولكن الآن يتم من خلال مراكز دفع إلكترونى ومن خلال استخدام التطبيقات الموجودة على الهواتف الذكية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذى يذاع على قناة "dmc": "الانقطاع يعنى وجود إطفاء كامل، ولكن هذا لم يحدث، العداد يعمل بشكل طبيعي، ولكن يحتاج إلى شحن حتى لا يفصل، وما حدث بطء فى الشحن فقط، وعندما يقترب الشحن من الانتهاء، يعطى إنذارا بذلك، ويحتاج المواطن إلى شحن الكارت".

وقال: "كل ما نسعى له هو محاولة تسهيل وتيسير طرق الشحن، وتم تحريك أكثر من سيارة للذهاب إلى الناس بدلاً من التكدس فى مكان واحد لتسهيل عملية الشحن، وخاطبنا الشركة التى تقدم البرنامج، وعملت على إصلاح العطل، وتكرر المشكلة يعنى عدم وجود علاج، لذلك بحثنا على بدائل موجودة تعمل فى الشحن الموحد، وطبقنا هذا البرنامج فى بعض الشركات التابعة للوزارة، وشركة شمال القاهرة لم يحدث بها أزمة على الرغم من تطبيق برنامج الشحن الموحد".

وتابع: "الآن الشحن يعمل بشكل طبيعى عبر البرنامج المطبق حاليا، وفى حال وجود تأخير نحرك سيارتنا للأماكن التى تعانى من عطل، ومن الممكن أن يتم الاستعانة ببرامج أخرى لنتجاوز تلك المشكلة، الشركات التى لم يحدث بها مشاكل مستمرة بالآلية القديمة، ونحاول أن نحدث الآليات الخاصة بالشحن".