شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة ويعلن فض دور الانعقاد الأول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على فض دور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، وذلك فى الموعد الذى سيصدر به قرار من رئيس الجمهورية.

وقال رئيس مجلس النواب: "هل توافقون على فض دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى للمجلس؟، وتم التصويت بالموافقة، وتابع رئيس المجلس: "أعلن موافقة المجلس على فض دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى، وذلك فى الموعد الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية وفقا للمادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة وترفع الجلسة".

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، للأعضاء: "لكم جميعا كل الشكر والتقدير، هذا المجلس الذى يضم جميع ألوان الطيف للشعب المصرى، لكم كل التقدير عبرتم فى نصف دور 6 أشهر فقط، وبذلتم جهود كبيرة، والأمل فى دور الانعقاد الثانى، سنبذل جهود مضاعفة، وستتعاون معكم الحكومة بشكل أكبر، وسوف نلتقى حتى فى فترة توقف الجلسات".