الكاتب الصحفى أكرم القصاص يشارك فى عزاء والد محمد شبانة.. صور

القاهرة - سامية سيد - بدأ، منذ قليل، عزاء والد الكاتب الصحفي محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، وعضو مجلس الشيوخ، بدار مناسبات النخيل بالتجمع الأول قرب أكاديمية الشرطة، حيث شارك عدد من الكتاب الصحفيين في العزاء؛ على رأسهم الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، ضياء رشوان نقيب الصحفيين، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إبراهيم حجازى عضو مجلس الشيوخ، إبراهيم أبو كيلة عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس نقابة الصحفيين.

وشارك في العزاء الكاتب الصحفي جمال الشناوي رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم، عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، محمود مسلم رئيس تحرير الوطن.

كان شبانة عبد العزيز بدوي والد الكاتب الصحفى محمد شبانة قد وافته المنية يوم الأربعاء الماضي.