شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يقرر إنهاء مهام عدد من المسؤولين في مناصب عليا بالحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس التونسي قيس سعيد قرر إنهاء مهام عدد من المسئولين في مناصب عليا بالحكومة.

وقرر الرئيس التونسي، إعفاء الكاتب العام للحكومة ومدير ديوان رئاسة الحكومة من مهامها، بالإضافة إلى إعفاء المستشارين لدى رئيس الحكومة من مناصبهم.

كما قرر الرئيس التونسي إعفاء رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وكذلك إعفاء بعض المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.