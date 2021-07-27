شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة ويعلن فض دور الانعقاد الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة ويعلن فض دور الانعقاد الأول، والإسكان الاجتماعى: طرح إعلان جديد يشمل 100 ألف وحدة سكنية الأسبوع المقبل.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة..

الإسكان الاجتماعى: طرح إعلان جديد يشمل 100 ألف وحدة سكنية الأسبوع المقبل

كشفت الدكتورة مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن طرح إعلان جديد يضم 100 ألف وحدة سكنية الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الإعلان يشمل شرائح المجتمع المختلفة"محدودى – ومتوسطى الدخل".

الأول على الدبلوم الفنى الصناعى: كنت بذاكر 6 ساعات وبشتغل باليومية

أعرب الطالب محمد منصور زهرى، الأول دبلوم المدارس الثانوية الصناعية الفنية نظام الثلاث سنوات للتعليم والتدريب المزدوج، عن سعادته بتفوقه وحصوله على المركز الأول فى مدارس الدبلوم الفنى الصناعى.

فناربخشة التركى يخطط لخطف ديانج قبل غريمه جالاتا سراي

كشفت تقارير صحفية ، اليوم الثلاثاء أن نادي فناربخشة التركي يزاحم غريمه نادى جالاتا سراي، فى التعاقد مع المالي أليو ديانج لاعب وسط فريق الأهلي المصري، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

تفاصيل طرح 100 ألف وحدة سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل الأسبوع المقبل

قدم تليفزيون الخليج 365، تغطية خاصة تقديم الزميلة حور محمد، حول ما كشفته الدكتورة مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن طرح إعلان جديد يضم 100 ألف وحدة سكنية الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الإعلان يشمل شرائح المجتمع المختلفة "محدودى – ومتوسطى الدخل".

رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة ويعلن فض دور الانعقاد الأول

أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على فض دور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، وذلك فى الموعد الذى سيصدر به قرار من رئيس الجمهورية.

الأول على مدارس التكنولوجيا التطبيقية لـ الخليج 365: حلمى الالتحاق بكلية الهندسة

قال يوسف عادل إبراهيم سند، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى المدارس التكنولوجية نظام الثلاث سنوات، أنه تلقى خبر تفوقه من نائب وزير التربية والتعليم منذ قليل وأبلغه أنه حاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الدبلومات الفنية للمدارس التكنولوجية .

شاكوش يطلب من وائل جمعة ومروان محسن الغناء.. شوف رد فعلهم فى حفل زفاف حمدى فتحى

عرض مغنى المهرجانات حسن شاكوش على وائل جمعة نجم النادى الأهلى الأسبق، أن يقوم الصخرة بالغناء خلال حفل زفاف حمدى فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى.

الجنايات: حنين حسام تحصلت على مبالغ مالية لتحريض الفتيات على الأعمال المخلة

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى ، حيثيات معاقبة فتيات التيك توك حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين بتهمة الاتجار فى البشر.

عمر عصر يواصل كتابة التاريخ ويتأهل إلى ربع نهائي تنس الطاولة بالأولمبياد

واصل البطل المصري عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة، كتابة التاريخ خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وفاز عصر على منافسه يوان تشونج لاعب تايوان بنتيجة 4/3، في مباراة دور الـ 16 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11/8، 6/11، 11/8، 7/11، 11/9، 5/11، 11/7.

خطوة بخطوة لخريجى الحقوق.. كيف تصبح ضابطا متخصصا خلال عامين؟

يستطيع خريجو كلية الحقوق لهذا العام والعام الماضي، الحاصلون على تقدير مقبول فأكثر، التقديم لأكاديمية الشرطة بقسم الضباط المتخصصين.

الأولى على الجمهورية بالثانوية التجارية: كنت بذاكر من المغرب للفجر

عبرت رنا عبد الله ابراهيم السيد الطراوى، الأولى على مستوى الجمهورية فى دبلوم المدارس التجارية، عن فرحتها بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

حيثيات حكم سجن مودة الأدهم: حصلت على مبالغ طائلة لاستقطاب الفتيات

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، حيثيات معاقبة فتيات التيك توك حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين بتهمة الاتجار فى البشر.

ننشر أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2021 بإجمالى 22 طالبا

ينشر الخليج 365" اسماء أوائل شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2020،2021، بإجمالي 22 طالبا فى جميع التخصصات تجارى وصناعى وزراعى وفندقى.

"شيكو" أول بنت بلياتشو فى مصر.. 15 سنة ضحك ولعب وجد مع الأطفال

بالشعر والألوان والبالونات الملونة نجحت "الآنسة شيكو" أن تخطف قلوب الأطفال وانتباههم على مدار 15 عامًا كانت خلالها أول "بلياتشو" نسائى فى مصر، لا يقتصر دورها على الترفيه والتسلية فقط إنما تغرس فى الأطفال أسس وقواعد وسلوكيات تربوية، عشقت "مرفت عبد الملاك" الأطفال وكان هذا السبب فى اختيارها لأن تكون "بلياتشو" قبل نحو 15 عامًا، فحين لم يقدر لها أن تكون زوجة وأم اختارت أن تكون أكثر شخصية محبوبة ومقربة من الأطفال وتساعد في تحسين سلوكياتهم بطريقة محببة ومقربة لقلبهم.

تأجيل محاكمة الهارب محمد على و102 آخرين بتهمة التحريض على العنف لـ24 أغسطس

قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة المقاول الهارب محمد على و102 آخرين، لاتهامهم بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "الجوكر". لجلستى 24 و 25 أغسطس لسماع الشهود وأقوال الباحث الاجتماعى.