شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم متوفى البحيرة يكشف حقيقة تحرك النعش خلال الجنازة قبل الدفن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى "تلفزيون الخليج 365"، بثاً مباشراً، اليوم الثلاثاء، من داخل إحدى قرى مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، حول حقيقة عودة متوفى للحياة مرة أخرى قبل الدفن.



مسقط رأس المتوفى

ومن جانبه، قال أحمد عطية أحمد الأشرم - ابن عم المتوفى، إنه كان صياداً بمدينة إدكو، ومحجوز بالعناية المركزة فى مستشفي إدكو العام لإصابته بجلطة في المخ، وكانت حالته غير مستقرة تماماً.

وأضاف: "أنا كنت عنده فى الزيارة الساعة 3 عصراً وتبلغت حوالى الساعة 4 بوفاته وظهرت عليه ملامح الوفاة قبل دخوله الثلاجة".



اهالى المتوفى

وتابع: "خلال تشييع الجثمان بعد صلاة العشاء، تحركنا من مستشفى إدكو حوالى الثامنة مساءً وشيعناه حوالى الساعة التاسعة بعد أداء صلاة العشاء وبعدها صلاة الجنازة".

وسادت حالة من التوتر خلال الجنازة، عندما أشيع تحرك النعش، فتحركنا بعدها إلى المستشفى للتأكد من صحة الوفاة، وبالفعل تم الكشف عليه مرة أخرى وتأكدنا من وفاته، وبعد ذلك توجهنا أيضا لدكتور خاص وتأكدنا مرة ثانية من وفاته.



جانب من العزاء

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى قد تداولوا فيديو زعموا فيه عودة شخص إلى الحياة بعد وفاته، مضيفين أنه عندما شرع أقاربه فى دفن المتوفى زعم أحد المشاركين فى الجنازة أن جثته تتحرك وأنه لابد من إعادتها إلى المستشفى مرة أخرى للتأكد من وفاة صاحبها.