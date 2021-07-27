شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: التأشيرة الإلكترونية تبدأ من 25 دولارًا وتشمل سياح 74 دولة بـ8 لغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سها بهجت، المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، إن منظومة التأشيرة الإلكترونية تساعد في تسهيل الإجراءات على السياح القادمين إلى مصر، ويمكن الحصول عليها من بوابة إلكترونية مدعومة بـ8 لغات مختلفة، موضحة أن المنظومة أضافت 28 جنسية جديدة إلى 46 جنسية مسبقا، ليكون إجمالي الدول التي يمكن أن يحصل مواطنوها على تأشيرة إلكترونية 74 دولة حول العالم.

أضافت سها بهجت، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذى تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن البوابة الإلكترونية المخصصة لإصدار التأشيرة مدعومة بها ميزة الدفع الإلكتروني المؤمن، كما تجيب على استفسارات السائحين، متابعة: "قيمة التأشيرة 25 دولارا لدخول مصر مرة واحدة، و60 دولارا لتعدد الزيارات إليها، ومدة الحصول على التأشيرة 7 أيام بحد أقصى".

وأشارت المتحدثة باسم وزارة السياحة، إلى أن هناك المزيد من التسهيلات الكبيرة في الإجراءات لتشجيع السائحين لزيارة الدولة المصرية، وزيادة الإقبال عليها خلال الفترة المقبلة، متابعة: "كلما كانت الإجراءات سهلة زادت حركة السياحة إلى مصر".