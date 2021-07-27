شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة لخريجى الحقوق.. كيف تصبح ضابطا متخصصا خلال عامين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستطيع خريجو كلية الحقوق لهذا العام والعام الماضي، الحاصلون على تقدير مقبول فأكثر، التقديم لأكاديمية الشرطة بقسم الضباط المتخصصين.

ويقدم ”الخليج 365” شرحًا للطلاب لكيفية التقديم لأكاديمية الشرطة:

ـ تجهيز الأوراق المطلوبة ، من بينها "شهادة المؤهل ، وصورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة الميلاد والقيد العائلي، .." وغيرها من الأوراق المطلوبة.

ـ التوجه لمكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.

ـ يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

ـ الدخول من بوابة 5 لأكاديمية الشرطة.

ـ يتم تحديد موعد لاختبار القدرات للطالب.

ـ في حالة تجاوز الاختبار يتدرج في الاختبارات تباعا وصولًا لاختبار الهيئة

ـ اذا اجتاز اختبار الهيئة يلتحق بأكاديمية الشرطة للدراسة لمدة عامين

ـ بعد التخرج يصبح ضابطًا برتبة ملازم أول

ـ يسمح بالتقديم للذكور والاناث

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرح علمى أمنى شامخ حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.