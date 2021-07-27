شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن مد فترة تلقى طلبات حجز الجبانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة أنه نظرا لتلقى طلبات عديدة من المواطنين لمد فترة استقبال طلبات الحجز للمدافن الجاهزة، والتى تم الإعلان عنها مسبقاً من خلال الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات بالمحافظة خلال المدة من يوم 27 / 6 / 2021 إلى 26 /7 /2021.

وقررت المحافظة مد فترة تلقى طلبات المواطنين الراغبين في حجز المدافن الجاهزة، وذلك حتى يوم 29 / 7 /2021 للتسهيل على المواطنين، وذلك للمقيمين إقامة دائمة بأحياء مدينة الجيزة والقرى التى لا توجد بها مدافن بمحافظة الجيزة.

يذكر أنه تقدم عدد 8264 مواطنا لسحب كراسات الشروط خلال الفترة من 23 / 5 /2021 وحتى 13 / 6 /2021، كما تقدم للحجز أكثر من 5350 مواطنا.