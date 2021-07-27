"الحكومة" بنهاية دور الانعقاد الأول: البرلمان مثّل استجابة سريعة للنبض الشعبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

ألقى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، كلمة بالجلسة العامة اليوم، بنهاية دور الانعقاد الأول.

وقال فؤاد: إن المجلس استهل فصله التشريعي الجديد بمباشرة سلطته الرقابية على الحكومة ووزاراتها كافة مستخدمًا ما أوكله له الدستور من سلطات وصلاحيات رقابية إيمانًا بأن الشعب هو صاحب السلطة ومصدرها وهو من له الرقابة والإشراف وقد خولها لمجلسكم الموقر لتباشروها نيابة عنه فرعوتموها حق رعايتها بما يحقق صالح الوطن والمواطنين.

وأضاف: استجابت الحكومة، في المقابل لذلك فحضر رئيس مجلس الوزراء، كما حضر الوزراء كافة وعرض كل منهم ما أنجزه في الحقيبة التي أوكلت إليه، وتلقى ما عنّ للنواب من رؤى وأفكار وأسهُم نقد وعملوا جميعًا على الاستجابة لكل ذلك تأكيدًا لمبدأ الفصل المرن بين السلطات كركيزة من ركائز الحكم في الدستور.

وتابع: "وفي المقابل؛ وعلى السياق ذاته فقد باشر مجلسكم الموقر دوره التشريعي بالكفاءة والوعي ذاتهما ولا يفوتني أن أثمن وأثني على الأداء التشريعي لمجلسكم الموقر، والذي أثمر بخروج تشريعات منضبطة تراعي كافة الضوابط الدستورية من جانب وتلبي مطالب الوطن والمواطنين من جانب آخر وكيف لا وعلى رأس هذا المجلس شيخ من شيوخ القضاة الأجلاء دولة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس الموقر، الفقيه الدستوري الأجّل، والرئيس السابق للمحكمة العليا بالبلاد، وبوجود كوكبة من نواب الشعب الموقرين، الذين أثرَتنا آراؤُهم ومداخلاتُهم".

واستكمل:"دولة الرئيس اسمح لي أن أشيد بالأداء المتميز لمكتب مجلسكم الموقر والسيدين الوكيلين، الوكيل المستشار الجليل أحمد سعدالدين، القيمة القانونية والقضائية المتميزة، والصديق والأخ قبل كل شيئ، والسيد الوكيل النائب الموقر محمد أبو العنين، رجل الصناعة والاستثمار الوطني، ذو التاريخ البرلماني الحافل اللذين كانا خير عون لنا جميعًا، وكانو قدوة لما يجب أن يكون عليه نائب الشعب.

وأضاف فؤاد:"وأسمح لي أن أثمن أيضًا الدور المتميز الذي يقوم به السادة رؤساء الهيئات البرلمانية الموقرين الذين أسهموا جميعًا في ترسيخ الصورة الذهنية لدى المواطنين بأنهم قد انتخبوا من يرعو مصالحهم وأخص بالذكر منهم النائب المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، البرلماني المخضرم والوطني المخلص، الذي نلمس منه دائمًا وعيًا وإدراكًا لكل ما يمر به هذا الوطن، واستجابة سريعة للنبض الشعبي، تعكس التحامه بناخبيه وعموم المواطنين.

واستكمل وزير شئون المجالس النيابية:"لا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بأداء المستشار أحمد منّاع، أمين عام مجلسكم الموقر صاحب الخلق الدمث والعلم الفيّاض على ما قدمه ويقدمه من جهد لضمان انتظام سير مجلسكم الموقر من كافة جوانبه الإدارية والفنية.

وأختتم فؤاد قائلًا:" وختامًا نهنئ سيادتكم والسادة النواب الموقرين على انصرام دوركم التشريعي الأول بنجاح ونتطلع للقاء سيادتكم في أولِ انعقادٍ قادمٍ وشكرًا لكم".