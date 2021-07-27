معهد التناسليات الحيوانية ينظم قافلة بيطرية مجانية في قرى القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور هاني حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية بوزارة الزراعة، إن المعهد نظم قافلة بيطرية مجانية إلى قري محافظه القليوبية المختلفة بدأت أمس، وتستمر حتى نهاية الأسبوع وبالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني.

وتفقد محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان فعاليات القافلة وبرنامجها في قرية ميت كنانة بمركز طوخ حيث أشاد بتدريب الأطباء حديثي التخرج على التقنيات الحديثة وكذلك تقديم الفحص والعلاج المجاني لصغار المربيين وقدم الشكر لفريق القافلة ووزير الزراعة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بتسيير قوافل بيطرية الي القري الاكثر احتياجا