نشرة الحوادث.. "رامي" يضحي بحياته لإنقاذ عائلته وحُكم ضد المُتحرش بـ"زينب غريب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

حكاية "رامي" ضحى بحياته تحت ركام "عقار الوراق" لإنقاذ عائلته

قف الأهالي فوق حطام المنزل لثوان معدودة، غير مصدقين ما حدث قبل أن يسارعوا للبحث عن "رامي" وزوجته تحت الأنقاض.

لمزيد من التفاصيل

حُكم نهائي.. تأييد تغريم طبيب 10 آلاف جنيه لتحرشه بالفنانة زينب غريب

أيدت محكمة مستأنف قصر النيل، حكم أول درجة القاضي بمعاقبة طبيب بيطري بغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالتحرش بالفنانة زينب غريب وتصويرها بهاتفه.

لمزيد من التفاصيل

تغريم سما المصري 100 ألف جنيه مع الإيقاف بتهمة سب وقذف مرتضى منصور

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، تنازل عن 8 قضايا سب وقذف ضد سما المصري، بحسب محاميها أشرف ناجي.

لمزيد من التفاصيل

تأجيل دعوى جديدة تتهم رامز جلال بسرقة فكرة برنامجه الرمضاني

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى الكاتبة هيام سليم التي تتهم فيها رامز جلال وشبكة "ام بي سي" بسرقة حق الملكية الفكرية لبرنامجه الرمضاني منها.

لمزيد من التفاصيل

إحالة بهاء كشك الذراع الأيمن لـ "هشام عشماوي" لفضيلة المفتي

أحالت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طواريء، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، 3 متهمين من بينهم الإرهابى بهاء كشك الذراع اليمين لهشام عشماوي، لاتهامهم بتولى قيادة جماعة "المرابطون" الإرهابية، لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

لمزيد من التفاصيل

تأجيل محاكمة الهارب محمد علي و102 آخرين بقضية "الجوكر"

قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة محمد علي و102 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "الجوكر".

لمزيد من التفاصيل