حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مُكبرة، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي؛ لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

استهدفت الحملة، قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، وأسفرت جهودها عن ضبط شخصين، بحوزتهما (كمية من المواد المخدرة المتنوعة).

ونجحت الحملة في تنفيذ 2682 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات.