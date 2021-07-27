شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى بالثانوية الزراعية لـ الخليج 365: لم اعتمد على الدروس الخصوصية فى المذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى تليفزيون الخليج 365، لقاء مع الطالبة فاطمة زين يوسف، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى دبلوم الفنى الزراعى بنظام التعليم المزدوج.

قالت فاطمة خلال لقائها مع تليفزيون الخليج 365: إنها اعتمدت على المدرسة وليس الدروس الخصوصية، وأنها أخذت أوائل العام الدراسى السابق قدوة لها، وكانت تتلقى دعما دائما من زميلاتها.

وأضاف والد الطالبة فاطمة، إن فرحته بابنته لا توصف، فهى وعدته بالتفوق الدراسى ووفت بوعدها، لافتا إلى أنها تركت الثانوى العام، وحولت للزراعى، ووعدته أنها ستكون الأولى على مستوى الجمهورية.