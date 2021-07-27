شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم الفيروسات بالقومى للبحوث: يوجد 10 طفرات لكورونا منها 4 الأكثر انشارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد أحمد على رئيس قسم الفيروسات بالمعهد القومى للبحوث، إن فيروس كورونا حدث له طفرات عديدة، حيث يوجد 10 طفرات للفيروس حول العالم، وأكثرها انشارا 4 طفرات، موضحا أن معظم الطفرات متواجدة فى مصر بمناطق صغيرة، ولن تؤثر على فعالية اللقاحات المستخدمة داخل البلاد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الـ 4 طفرات الخطيرة من الفيروس أدت الى سرعة انتشاره فى العديد من دول العالم، مشيرا إلى أن اللقاحات المستخدمة حاليا منها من له تأثير على الطفرات ومنها لا يؤثر على هذه الطفرات.

وتابع الدكتور محمد احمد على، أنها كلما زاد التحور قل تفاعل اللقاحات معه، ولقاحات فيروس كورونا ليس مقاومة بنسبة 100%، متوقعا أنه خلال سنة ونصف أو عامين سوف يكون كورونا فيروس عادى بدون خطورة كبيرة.