شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة "تحصين الشباب ضد الفكر المتطرف" بفروع خريجى الأزهر فى 20 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بفرعها الرئيس بالقاهرة ومن خلال فروعها ومكاتبها بالخارج مبادرة تحت عنوان "تحصين الشباب ضد الفكر المتطرف"، بشكل تفاعلى سواء بعقد الندوات والمحاضرات وورش العمل التفاعلية أو عبر المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى.



جانب من المبادرة

قال دكتور عبدالدايم نصير أمين عام المنظمة ، مستشار شيخ الأزهر الشريف، إن هذه المبادرة أولتها المنظمة اهتمامًا كبيرًا وسعت لنشرها عبر فروعها بالخارج فى أكثر من 20 دولة بقارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، إيمانًا منها بتعزيز واستمرار جهودها فى تصحيح المفاهيم لحماية الشباب من الفكر المتطرف، وتوسيع مداركهم، وذلك من خلال المحاضرات والندوات العلمية المُكثفة فى هذا الشأن، والتأكيد على دور الأزهر الشريف فى نشر وسطية الإسلام، وسماحته وجهوده المستنيرة فى مكافحة الفكر المتطرف، ونشر صحيح الدين والعمل على تصحيح الأفكار والمفاهيم المغلوطة ومحاربة الفكر المتطرف.



جانب من اللقاء أون لاين

يشارك بالمبادرة رؤساء الفروع وأعضائها، وخريجو الأزهر، والمؤسسات الدينية، وأساتذة الجامعات والاكاديمين بالجامعات والمدارس، وأئمة وخطباء المساجد بتلك الدول، كما تناقش المبادرة بفاعليتها العديد من الموضوعات أهمها: تصحيح المفاهيم المغلوطة، الإسلام وثقافة التسامح، العمل الصالح ودوره فى نشر الوسطية، التأكيد على مسئولية الشباب الاجتماعية، الغلو والتطرف فى الدين وآثاره السلبية ومكافحته فكريًا وعلميًا، وترسيخ قيم التراحم والتسامح والعدل والمساواة، والتأكيد على أهمية التعامل مع أصحاب الديانات الأخرى بالبر والحسنى، وإتباع أسلوب الحوار السليم.