شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات "حياة كريمة" تتحول لخلية نحل فى المحافظات.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، عقب إجازة عيد الأضحى.. مشروعات "حياة كريمة" تتحول إلى خلية نحل في المحافظات.. بدء مشروعات الصرف الصحى بقرى كفر الشيخ.. محافظ الفيوم: يتم الإبلاغ الفوري عن أى معوقات وسرعة حلها.. الأقصر: إحلال وتجديد شبكة المياه.. ومحافظ أسوان: 97% نسبة تنفيذ بعض المشروعات.

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ـ عقب إجازة عيد الأضحى.. مشروعات "حياة كريمة" تتحول إلى خلية نحل في المحافظات.. بدء مشروعات الصرف الصحى بقرى كفر الشيخ.. محافظ الفيوم: يتم الإبلاغ الفوري عن أى معوقات وسرعة حلها.. الأقصر: إحلال وتجديد شبكة المياه.. ومحافظ أسوان: 97% نسبة تنفيذ بعض المشروعات

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