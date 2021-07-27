شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة تقود حملة لرفع مخلفات القمامة فى شوارع 4 أحياء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قادت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عدة حملات لرفع المخلفات والإشغالات، من الشوارع بعدد من أحياء المنطقة الجنوبية .

ورفعت أجهزة حى السيدةزينب وحى مصر القديمة، بالتنسيق مع هيئة النظافة مخلفات بجوار سور مترو السيده زينب، شارع السد أمام روضه السيدة، و الديورة ومجري العيون وشارع بن يزيد بأرض يعقوب و شارع السعدني ارض يعقوب، و شارع ابو حجر، و شارع أزبك بركه الفيل، كما تم رفع اشغالات من منطقة المدبح بسوق الحتت، وتم غلق محل مخالف داخل منطقة المدبح.



ووجهت نائب المحافظ بضرورة تكثيف الحملات والاستمرار فى تنفيذها بشكل دورى لمنع عودة اى تراكمات مرة اخرى ، والتواجد بشكل دائم لمشرفى المربعات ومديرى المتابعة

كما تم رفع النظافةبالمنطقة المحيطة بجامع عمرو بن العاص وشارع ابو سيفين شارع حسن الانور ، وتم رفع بعض التراكمات والاشغالات

و رافق نائب المحافظ، اللواء خالد شحاته رئيس حى مصر القديمة و الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حى السيدة زينب ومديرى المتابعة بالاحياء المعنية والمنطقة الجنوبية والادارات التنفيذية والمعنية.

كما تم تنفيذ حملة مكبرة بحى طره لمتابعة مستوى النظافة والوقوف على حالة الانضباط وقد قامت بالمرور عند بنزينه توتال طريق الاوتستراد ثم شارع معهد الامناء ونفق معهد الامناء

و تلاحظ وجود مياه اسفل النفق وعلي الفور وجهت بابلاغ شركة الصرف الصحي والمياه لمعرفه تسرب المياه وأمرت بعمل حمله لرفع كفاءه النفق ورفع جميع التراكمات والانتهاء من اعمال الحفر والتنبيه علي الشركه بسرعه الانتهاء من الاعمال الجارية

ووجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، بتحرير انذار وغرامه للمتعهد المسؤل عن منطقة شارع مصر حلوان الزراعي وشارع عبد اللطيف سعد ، لوجود تردى فى مستوى النظافة.

كما قادت الحملة بشارع مصر حلوان الزراعي ونفق كوتسيكا ثم شرق السكة الحديد بجوار مقام الشيخه شتيله وارض الجمعية ووجهت بتغريم المتعهد لسوء النظافة ووجهت برفع كفاءة كافة الشوراع التي بها أعمال حفر وذلك لسوء حالة الارصفة بهذه الشوارع

وفى حي المعادي وجهت بضرورة رفع كفاءة بعض الشوارع مثل شارع بورسعيد وشارع القنال وشارع ٢٥٠ ، كما وجهت بتنفذ حملة علي مخر السيل و مراجعه اعمال النظافه بشارع ١٩٩ منطقه دجلة، وذلك بحضور المهندس عادل عبد الظاهر رئيس حى المعادى والدكتور محمد المجبر رئيس حى طره.









































