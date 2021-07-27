شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد الروسى يطير لشرم الشيخ لتفقد الإجراءات الصحية والسياحية تمهيدا لعودة السياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر مطار القاهرة الدولى منذ قليل الوفد الروسى فى طريقه إلى مدينة شرم الشيخ للوقوف على الإجراءات الصحية والسياحية، تمهيدا لبدء عودة السياحة الروسية إلى كل من الغردقة وشرم الشيخ.

وكان الوفد قد وصل على متن الخطوط الجوية الروسية القادمة من موسكو اليوم الثلاثاء الرحلة رقم SU400 والتى وصلت إلى مبنى الركاب رقم 2 والمخصص لرحلات الطيران الأجنبية

ويبدأ الوفد الروسي من مسئولي قطاعي السياحة والصحة، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى القاهرة، تستمر حتى الجمعة المقبلة، لتفقد الإجراءات الوقائية والصحية المطبقة داخل مطاري شرم الشيخ والغردقة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل تنفيذ قرار استئناف الطيران الروسي إلى المنتجعات المصرية في 9 أغسطس المقبل.

وغادر الوفد إلى مدينة شرم الشيخ على متن رحلة شركة مصر للطيران من مبنى ادركاب رقم 3 ضمن الرحلات الداخلية ،

ليتفقد بها الإجراءات السياحية والصحية ،

ثم ينطلق بعد يومين من هناك إلى مدينة الغردقة