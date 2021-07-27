شكرا لقرائتكم خبر عن اليابانية للتعاون الدولى تمنح رئيس مرفق الكهرباء جائزة الممثل الرئيسى لها فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك أن الصندوق اليابانى للتعاون الدولى " الجايكا" بمصر بقيادة اومورا يوشيفومى منح جائزة الممثل الرئيسى لمكتب جايكا مصر للدكتور محمد موسى عمران الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وذلك تقديراً لجهوده المتميزة فى دعم مشاريع جايكا فى مصر وكذلك لإسهاماته الكثيرة فى تعزيز وتشجيع التعاون بين مصر واليابان طوال مسيرته فى عمله بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك بمقر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالقاهرة، وبحضور مجموعة من قيادات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وفريق ادارة قطاع الكهرباء بالجايكا.

وأشار الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ،الى أن رئيس صندوق اليابانى للتعاون الدولى بمصر قال إن الدكتور محمد موسى عمران له تاريخ حافل مع الجايكا منذ أن شارك فى أحد الدورات التدريبية لجايكا فى مدينة أوكيناوا باليابان منذ قرابة 20 عاماً، ولقد ازدهرت محفظة قطاع الكهرباء بالجايكا بالتنسيق والمتابعة مع دكتور عمران عبر السنوات الماضية، ففى ظل تواجده على رأس قطاع البحوث والتخطيط والتعاون الدولى بالوزارة تم تنفيذ 20 مشروعاً بإجمالى 2.3 مليار ين يابانى لدعم أمن الطاقة بما فى ذلك الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، حيث أن قطاع الكهرباء يحظى بالنصيب الأكبر فى محفظة الجايكا بما يمثل ثلثها.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد موسى عمران ساهم فى إعداد وتفعيل دعم الموازنة من قبل الجايكا لقطاع الكهرباء من خلال التعاون والتوصل الى اتفاق مع البعثة اليابانية الخاصة بتقصى الحقائق فى ديسمبر 2019، مما مهد الطريق لإستكمال الاتفاق على هذا الدعم بنجاح فى يونيو 2020 على الرغم من تحديات وباء كورونا، مما ساعد على تعزيز الاستدامة والمرونة الأقتصادية فى ظل هذه الفترة. كما قام الدكتور عمران بالتعاون مع الجايكا فى تحسين كفاءة الطاقة واستمر فى ادارة برامج تبادل المعرفة التى تقدمها الجايكا مع مسئولى قطاع الكهرباء.

وقام اومورا، الممثل الرئيسى لمكتب جايكا مصر، بتسليم الدكتور عمران شهادة تقدير ودرع مُعرباً عن خالص تهنئته القلبية وامتنانه وتقديره للدكتور عمران لتعاونه المستمر والمثمر، وتطلعه لمواصلة العمل معه من أجل المزيد من الانجازات التى تحقق الرفاهية والازدهار لشعبى البلدين.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد موسى عمران عن خالص شكره وتقديره لمكتب جايكا مصر وقياداته معرباً عن امتنانه لهذا التكريم، كما أعرب عن خالص احترامه وتقديره لمؤسسة جايكا وحكومة وشعب اليابان الصديق.