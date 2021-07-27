شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: التعاون مع الكلية الملكية البريطانية للأطباء يؤكد أننا على الطريق الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والمتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن محاولات التعاون المؤسسي بين الحكومة المصرية والكلية الملكية للأطباء والجراحين بإنجلترا، بدأت منذ 20 عاما، وتوقيع اليوم بروتوكول تعاون مع الكلية البريطانية ووزارة التعليم العالى، يؤكد سير مصر على الطريق الصحيح.

وأضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذى تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن التعاون مع الجامعات العالمية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى نادى كثيرا بأهمية هذه الخطوات في خطاباته، مبينا أهمية توقيع البروتوكول مع الكلية الملكية للأطباء والجراحين بإنجلترا، بالقول: "مصر جادة في التطوير وفق استراتيجية ليكون مستوى الطبيب والقطاع الصحي المصري على نفس المستوى العالمي".

وأشار إلى أن الكلية الملكية للأطباء والجراحين بإنجلترا واحدة من أكبر الجهات العاملة في مجال البحث والتدريب المهني، وسيتم البدء مع الكلية العالمية بتخصصات طب وجراحة العيون وطب الأسنان ويلحقه بعد ذلك الانتقال لكل التخصصات في كل قطاعات مقدمي الخدمة الصحية بالدولة المصرية، مردفا: "البروتوكول يتضمن أيضا تواجد مناهج موحدة وأن يكون هناك مكان معتمد لامتحانات الزمالة للكلية الملكية لطب أمراض العيون والأسنان، وسيتم إنشاء مقرا للكلية الملكية داخل مصر".

وكشف أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، شروط الالتحاق بالكلية الملكية في جلاسكو بإنجلترا، قائلا: "هي نفس شروط الالتحاق بها في مصر"، وتابع: "تطوير الفرق الصحية المصرية يصب في مصلحة التأمين الصحي المقدم للمصريين والذى سيكون على أعلى مستوى مستقبلا".