شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى على الثانوية الفندقية: اللى عاوز ينجح مالوش حجة.. وحلمى أكون مضيفة طيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرحة عارمة سادت بيت الطالبة ماجدة سعد ميخائيل بمدرسة مدينة نصر الفندقية المهنية بالقاهرة بعد أن حصلت على الترتيب الأول على مستوى الجمهورية فى الشهادة الثانوية الفندقية، وفى أول تصريح لها قالت ماجدة لـ"الخليج 365" إن الفضل يرجع لأفراد أسرتها الذين واصلوا دعم حلمها منذ بداية طلبها الالتحاق بالتعليم الفنى.

وأضافت أن أى شخص يضع طموحه أمام عينيه ومن يريد النجاح سينجح مهما كانت الظروف أو الطريق الذى يسير فيه قائلة: "اللى عاوز ينجح ملوش حجة".



ماجدة سعد

تنظيم الوقت وهجرة مواقع التواصل الاجتماعى كانوا كلمة السر وراء النجاح الذى حققته ماجدة، حيث قالت إنها كانت تقوم بتنظيم وقتها بشكل دقيق، ولم تستخدم من وسائل التواصل الاجتماعى إلا الواتس آب لكي تتمكن من متابعة دروسها خاصة وقت حظر كورونا.

وأردفت أن مدرسيها كان لهم دور كبير فى تفوقها حيث قالت إنهم كانوا داعمين للطلاب جميعاً بشكل رائع ولم يبخلوا بأي معلومة إضافية تطلب منهم، خاصة وأن التعليم الفني يتطلب مهارات خاصة لتحقيق النجاح.

تعلم السياحة واللغة هو هدف ماجدة التى تسعى له منذ الصغر، وأردفت أنها تتمنى الالتحاق بكلية السياحة والفنادق لكى تتمكن من تحقيق حلمها بالحصول على درجة علمية متقدمة ومتفوقة ومنها تؤهل لأن تكون مضيفة طيران الحلم الذى يراوضها منذ الطفولة.