شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 9082 طن مخلفات من أحياء ومراكز الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، حملة نظافة مكبرة شملت أحياء " الطالبية، العمرانية، الدقى، الهرم، العجوزة " لرفع مستوى النظافة بالشوارع أسفرت عن 8974 طن مخلفات، حيث تم رفع المخلفات بشارع محمد أنور السادات، وشارع المحولات بنطاق حى الطالبية، وشارع خاتم المرسلين بنطاق حى العمرانية، وميدان المساحة وشارع الخطيب من المساحة، وشارع الجرجاوى من المساحة بنطاق حى الدقى.

كما تم فرد وتسوية الرمال وفرد النجيلة سابقة التجهيز بالأحواض حول النخيل بالجزيرة الوسطى بشارع محمد أنور السادات بنطاق حى الطالبية، وقص النجيلة بالجزيرة الوسطى بشارع خاتم المرسلين بنطاق حى العمرانية، وصيانة المسطحات الخضراء بمثلثة المريوطية نزلة دائرى المنيب بنطاق حى الهرم، وصيانة المسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى بشارع جزيرة العرب بنطاق حى العجوزة .

و تم رفع 408 طن مخلفات من قرى مراكز الصف والحوامدية والبدرشين تنفيذت لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع مستوى النظافة بقرى المراكز حيث شملت المجهودات الاتي

حيث تم رفع 40 طن مخلفات من قرى الفهميين وتل حماد والاقواز بمركز الصف، ورفع 168 طن مخلفات من قريه أم خنان و مدينة الحوامدية، ورفع 200 طن مخلفات من قرى أبورجوان والشوبك و سقارة والمرازيق ودهشور و ميت رهينة وطريق المتحف السياحى بالبدرشين.



















