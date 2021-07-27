شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الكونغو يزور الأهرامات وأبو الهول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت اليوم الثلاثاء، منطقة أهرامات الجيزة الأثرية رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارتهم الحالية لمصر.

وكان فى استقبالهم أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، والذي اصطحبهم فى جولة داخل الممر الأول للهرم الأكبر، ومنطقتي تمثال أبو الهول والبانوراما.

وقال أشرف محى الدين أنه خلال الزيارة أعرب رئيس وزراء الكونغو عن إعجابه بالهرم وطريقة بنائه ورفع الأحجار، متسائلا عما إذا استطاع الأثريون العثور على مومياء الملك خوفو داخل الهرم، كما ابدى انبهاره بضخامة تمثال أبو الهول ودقة نحته.

وقام أشرف محي الدين بشرح تاريخ نحت التمثال، وجهود وزارة السياحة والآثار في ترميمه والحفاظ عليه من المياة الجوفية.

ثم انتقل الوفد لزياردة منطقة البانوراما، حيث حرص رئيس الوزارء والوفد المرافق له على التقاط الصور التذكاريه لزيارتهم.

وفى نهاية الجولة، أعرب رئيس الوزراء والوفد المرافق له عن سعادتهم لزيارة منطقة أهرامات الجيزة والتي وصفوها بأحد أهم المعالم الأثرية الموجودة فى العالم.