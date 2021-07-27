شكرا لقرائتكم خبر عن أوائل الدبلومات الفنية 2021.. مصطفى مجدى الأول بنسبة نجاح 98.80% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2020، 2021، وجاء ترتيب أوائل الشهادة الفنية فى جميع التخصصات كالتالى:

التعليم الصناعى دبلوم السنوات الخمس" الأول، الطالب مصطفى مجدى نبيل محمد، بنسبة نجاح 98.80%، والطالب عبد الله رضا عبد الله عبد الحليم 99.43%، بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات، والطالبة رقية رضا نور محمد شعيب 98.57%، والثانى الطالب إسلام علاء السعيد محمد السيد، 98.43%، والطالبة عبير سامى كمال محمد الثانى مكرر، بمجموع درجات 98.43%، والطالب محمد منصور زهرى نادى الأول بمجموع درجات 98.77% بدبلوم التعليم والتدريب المزدوج، والطالبة ميسرة مصطفى حامد خلف الأول بدلوم الإعداد المهنى بمجموع درجات 93.60%.

والطالب يوسف عادل إبراهيم عبد السميع، الأول بدبلوم التكنولوجيا التطبيقية نظام الثلاث سنوات بمجموع درجات 97.71%، وبالنسبة لدبلوم نظام الخمس سنوات، حصلت الطالبة شروق جمال على السيد على الأول بمجموع درجات 85.19%، وشهد حنفى محمود عبد الكريم الأول بدبلوم الفنى الزراعى نظام ثلاث سنوات بمجموع درجات 93.9%، وفاطمة زين يوسف العوضى، الأول بدبلوم التعليم والتدريب المزدوج بنسبة مئوية 96.10%، والطالبة شهد ناصر فتحى عبد العاطى الأول بدبلوم الإعداد المهنى بنسبة مئوية 82.96%.

وبالنسبة لأوائل دبلوم الفنى التجارى، الأول الطالبة أسماء زكريا محمد عثمان، بنسبة نجاح 98%، والطالبة ساندى بسام حامد، دبلوم تجارى 5 سنوات الأول بنسبة مئوية، 99.14%، ورنا عبد الله إبراهيم السيد، الثانى بنسبة مئوية، 98.97%.

وبالنسبة لأوائل الدبلوم التجارى، نظام 5 سنوات للتعليم والتدريب المزدوج، الأول الطالبة ندى حربى حسن محمد 98.86%، والأول مكرر، نوال عرفة عبد العال سامبو 98.86%.

وبالنسبة لأوائل التعليم الفندقى، الأول، هاجر أيمن عبد الغنى السيد، بنسبة نجاح 94.6%، والطالبة آلاء ريحان محمد 96.32، بدبلوم الخمس سنوات، وعصام مجدى على محمد، الأول بنسبة نجاح 91.35%، وماجدة سعد نخائيل 88.57% ونوران محمد حسن 88.57%، بدبلوم الثانوى الفندقى نظام الثلاث إعداد مهنى.