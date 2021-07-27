مناقشة ماجستير فى الدراسات القبطية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية

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القاهرة - سامية سيد - وافقت كلية الآداب جامعة الأسكندرية على منح الباحث بيشوى فخرى إسطفانوس درجة الماجستير في الدراسات القبطية عن رسالته المقدمة "القديس إيسيذوروس الفرمى وآثاره في منطقة بيلوزيوم" ، والتي قدم فيها الباحث دراسة جديدة عن شخصية من قادة الرهبنة القبطية في مصر في منطقة الفرما والذي كان له دور مؤثر فى عصره خلال قيادته لجماعة رهبانية كبيرة.

وحضر المناقشة مجموعة كبيرة من الأساتذة المتخصيين والأباء كهنة الأسكندرية والقمص إبرآم بشوندي وكيل الكلية الأكليريكة بالأسكندرية.

وأكد الباحث خلال المناقشة على دور القديس إيسيذوروس القيادى من خلال كتاباته التى تصل إلى 2000 رسالة منها رسائل موجهه إلى الأمبراطور ثيؤدسيوس، ومنها إلى البطريرك المعاصر له كيرلس الكبير. كما أشاد بتاريخ مدينة الفرما عبر العصور وموقعها المتميز الذي كان بمثابة بوابة مصر من جهة الشرق، والمحطة الأولى لرحلة العائلة المقدسة إلى مصر.



الباحث بيشوى فخرى إسطفانوس

وأوضحت الدراسة التى تقدم بها بيشوي فخري أن أدب الأقباط يحوي الكثير من ملامح الثقافة المصرية والعادات والأوضاع الأقتصادية والسياسية في الفرة التى كتب فيها رهبان وبطاركة مصر كتابات عديدة تنوعت فى قالبها الأدبى وموضوعها الذي لم يقتصر قط على الجانب الدينى.

جدير بالذكر أن معهد البحوث والدراسات القبطية بكلية الآداب جامعة الأسكندرية هو المعهد الوحيد من نوعه في مصر المتخصص في الدراسات القبطية ويمنح درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراة في التخصص القبطي. والذي كان قد صدر قرار وزاري بأفتتاحه رقم 3828بتاريخ 8/ 11/ 2011م.

وكان من أهداف المعهد التاكيد على الهوية المصرية بالأهتمام بالفن القبطي والتاريخ واللغة كأحد روافد الثقافة المصرية الاصيلة. إستحداث دراسات على مستوى أكاديمي راق لكل ما يخص الفن القبطي وما يخص تاريخ المسيحية بمصر، تاريخ جماعة من الباحثين والدارسين في مجال الدراسات القبطية.

ويدرس بالمعهد مجموعة من المهتمين بالدراسات القبطية من المسيحيين والمسلمين والأباء الكهنة والرهبان الذين استقبلتهم جامعة الأسكندرية بكل محبة بروح وطنية مصرية راقية.