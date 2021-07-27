التعليم العالى توقع اتفاقية للتعاون مع الكلية الملكية للأطباء والجراحين بإنجلترا

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القاهرة - سامية سيد - وقعت وزارة التعليم العالى والدكتتر جاكى تايلور رئيس الكلية الملكية للأطباء والجراحين بإنجلترا، صباح اليوم الثلاثاء، بروتوكولاً للتعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، والكلية الملكية للأطباء والجراحين بإنجلترا، وذلك بمقر الوزارة.

أكدت وزارة التعليم العالى أن توقيع البروتوكول يُعطى طابعًا رسميًّا للشراكة القائمة مع المؤسسات البريطانية المرموقة، مشيرًا إلى أهمية هذا البروتوكول فى تطوير الرعاية الصحية فى مصر، خاصة أن مصر تتبنى سياسات إصلاحية جادة، تنعكس نتائجها فى ثقة العالم المتزايدة بأن مصر تمضى قُدمًا على المسار الصحيح.

ولفتت وزارة التعليم العالى، إلى أن الكلية الملكية للأطباء والجراحين من الهيئات الدولية المرموقة فى منح شهادات الزمالة فى المجالات الطبية، وأن هذا البروتوكول يتيح إنشاء مقر للكلية الملكية للأطباء والجراحين بالقاهرة، كما يتيح تدريب وتأهيل الأطباء فى مجال الطب والجراحة، وأنه تم البدء بمجال الرمد، وأن معهد بحوث العيون بالقاهرة سوف يستضيف هذا التخصص، ثم بعد ذلك من المقرر أن نبدأ بمجال طب الأسنان، ثم التخصصات الأخرى بالقطاع الطبي.

وأشارت وزارة التعليم العالى، إلى أهمية تعزيز القدرة على البحث والتطوير من خلال التعاون مع مؤسسات البحث العلمى رفيعة المستوى فى العالم، وكذلك الاستفادة من الجامعات والمؤسسات البحثية المشهود لها عالميًّا للتعاون مع الجامعات المصرية.

ولفتت وزارة التعليم العالى إلى أنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للارتقاء بالقطاع الطبى والوصول به إلى مرحلة العالمية، تم الاتفاق فبراير 2020 بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر والكلية الملكية للأطباء والجراحين بإنجلترا على العمل من أجل تعزيز أعلى المعايير الممكنة للرعاية الجراحية والطبية وطب الأسنان فى مصر، فضلًا عن توفير التعليم والتدريب بعد التخرج، وإعادة تقديم الرعاية الصحية مُجددًا بعد جائحة كورونا عام 2022.

ومن جانبها، أعربت د. جاكى تايلور عن سعادتها بتوقيع هذا البروتوكول مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، مشيرة إلى أنه يعكس عُمق العلاقات المصرية البريطانية، مؤكدة حرص بلادها على دفع وتشجيع التعاون الثنائى مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

وينص البروتوكول على أن تُقدم الكلية الملكية للأطباء والجراحين خدمات التعليم والتقييم المهني؛ لدعم الحاصلين على زمالة الكلية الملكية وأعضائها فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك جمهورية مصر العربية، من أجل وضع أعلى المعايير الممكنة للرعاية الصحية.

وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين، وضع برنامج تعليمى يدعم المُتقدمين لامتحانات الكلية الملكية للأطباء والجراحين بإنجلترا FRCS (طب وجراحة العيون)، وكذا المشاركة فى التعليم والتدريب والتقييم لطلاب الدراسات العليا الحاصلين على شهاداتهم من الكلية الملكية للأطباء والجراحين بإنجلترا.

شهد توقيع مراسم البروتوكول، الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتةر محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، ود مصطفى صلاح رئيس معهد بحوث أمراض العيون، والدكتور . عمرو أبوالعز عميد كلية الأسنان السابق بجامعة القاهرة، وشهده من الجانب البريطانى كل من: هانى عتيبه مدير العلاقات الدولية بالكلية الملكية للأطباء والجراحين، و أندى إدوارد عميد كلية جراحة الأسنان، وأشرف أيوب المدير التنفيذى للجنة التنفيذية، والدكتور ستيف جراهام المدير التنقيذى بالكلية، و لندا إيرفين مدير شئون العضوية، وفيونا وينتر مدير التعليم والتقييم بالكلية.