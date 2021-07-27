شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى مكرر بـ"الفندقية": عرفت الخبر من الخليج 365 وأشكر الرئيس السيسى لاهتمامه بالتعليم الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "قلبى هيقف من الفرحة" هكذا علقت الطالبة نوران محمد حسن عباس على خبر حصولها على المركز الأول مكرر بشهادة الثانوية الفندقية نظام الثلاث سنوات لعام 2021، وقد عرفت الخبر فقط من اتصال جريدة الخليج 365 وقالت "مش قادرة أتمالك أعصابى بعد استقبال اتصالكم كنت فاكرة إنه اتصال عادى مالوش علاقة بالنتيجة".



نوران محمد أوائل الثانوية الفندقية

ووجهت نوران الشكر للرئيس السيسى على اهتمامه بالدبلومات الفنية وقالت "أرجو منه الرعاية الدائمة لأبناء الدبلومات"، مشيرة إلى أنها كانت من أوائل الشهادة الإعدادية ودخلت للثانوية الفندقية بسبب حبها لتاريخ مصر والإرشاد السياحى.

وأضافت كان من أهم أهدافى بالحياة دخولى الثانوية الفندقية بالرغم أنى كنت حاصلة على مجموع بالشهادة الإعدادية، لذلك قررت أن التحق بالثانوية الفندقية والحمد لله ربنا حقق حلمى بزيادة وحصلت على المركز الأول وبصراحه إحساس لا يوصف.

وتابعت: كنت أذاكر خلال اليوم من 4 لـ5 ساعات وكنت عايشه حياتى ومحافظة على صلاتى وزيارة الأهل والخروجات والفضل والشكر يرجع لربنا الذى وفقنى، كل الفضل لله عز وجل ثم لعائلتى الكريمة وأساتذتى الأفاضل الذين مهما فعلت لن أوفيهم حقهم وبإذن الله.

وختمت حديثها: لن يتوقف حلمى ولكن سوف التحق بالجامعة السياحية فى رأس سدر قسم إرشاد سياحى حبا فى تاريخ بلدى.