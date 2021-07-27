بعد توجيه السيسي.. وزيرة الصحة تكشف موقف لقاحات كورونا في مصر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، على الموقف الحالي للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس سواء الجاري تصنيعها أو التي سيتم استيرادها من الخارج.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، محمود توفيق وزير الداخلية، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اللواء أ.ح بكر عبد الوهاب مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، واللواء عمرو عبد المجيد رئيس لجنة شبكة المحمول العسكرية.

وأوضحت وزيرة الصحة أن التصنيع المحلي بنهاية العام الحالي سيصل إلى توفير حوالي 80 مليون جرعة، ليصبح إجمالي الجرعات المتوفرة في مصر ما بين مصنع محلياً ومستورد حوالي 146 مليون جرعة، مستعرضةً في هذا الإطار جهود الوزارة في تجهيز المكاتب المختلفة لتطعيمات كورونا للمسافرين للخارج والموزعة على كافة محافظات الجمهورية.

ووجه الرئيس السيسي بالتوسع في الاعتماد على التصنيع المحلي للقاحات كورونا، مع الاستمرار في التنسيق مع الشركاء الدوليين ومرفق "كوفاكس" للحصول على مزيد من اللقاحات لدعم خطة التطعيمات القومية.