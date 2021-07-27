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وزير الكهرباء: سأواجه القراءات الجزافية للعدادات بيد من حديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قراءة العدادات تذهب إلي مكانين منعا للتلاعب فيها، إحداهما شركة التوزيع والثانية بوزارة الكهرباء، مضيفا: "أي حالة لدى النواب فيها فواتير جزافية أوالقراءات غير السليمة مستعد لنظرها فورا، وسأواجه ذلك بالضرب بيد من حديد".

وأضاف شاكر، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة النائب حسام عوض الله لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، ومنها طلب النائب عمرو قطامي حول الفواتير الجزافية والقراءات غير السلمية، أنه تم تركيب حوالي 10 ملايين عداد مسبق الدفع للقضاء علي اخطاء الفواتير، فضلا عن البدء في تنفيذ مشروع تركيب نحو 250 ألف ذكي "سمارت" كمرحلة تجريبية، قائلا: "نفسي كل العدادات تبقي سمارت".

وتابع شاكر، أن أي مشكله في قطاع الكهرباء مسؤليتنا، ونعمل علي حلها، مضيفا: "حاجتين فقط لا أعملها لا التعيين ولا النقل، لكن أي شيء يتعلق بجودة خدمة تغذية الكهرباء بطاقه عالية الكفاءة نعمل عليها".

ولفت محمد شاكر وزير الكهرباء، إلى تشجيع استخدام السيارات الكهربائية، وأن تكون والطاقة المستخدمة في شحنها "متجددة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

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