النيابة تصرح بدفن جثة المتوفى في حادث انهيار "عقار الوراق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

صرَّحت النيابة العامة في الجيزة، بدفن جثمان روماني فوزي، 32 سنة، المتوفى في انهيار "عقار الوراق".

وأمرت النيابة العامة، بانتداب لجنة هندسية من المحافظة ولجنه المنشأت الآيلة للسقوط لمعاينة العقارات المجاورة للعقار المنهار في الوراق.

فيما تباشر النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة انهيار عقار بشارع القومية في الوراق.

وأمرت النيابة، باستدعاء مهندسي رئاسة حي الوراق، للاستماع لاقوالهم في واقعة الانهيار، وايضا صدور قرار الصادر منذ شهرين.

كان وقع صباح اليوم الثلاثاء حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق في شارع القومية العربية بمنطقة الوراق.