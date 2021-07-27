السجن 3 سنوات لمتهم بقضية "فساد المليار دولار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي زين الدين، بمعاقبة المتهم الثالث بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد المليار دولار"، بالسجن 3 سنوات، وإلزامه برد المبالغ المستولى عليها، وتغريمه مبلغ مساوي للمبالغ المستولى عليها.

جاء ذلك في إعادة إجراءات محاكمة المتهم بعد معاقبته غيابيًا بالسجن المؤبد.

وتغيب المتهم عن جلسة اليوم، وحضر نيابة عنه بتوكيل دفاعه، حيث استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع، كما حضر المستشار طاهر الخولي كمدعي بالحق المدني.

وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة غيابيا، بمعاقبة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" بالسجن المؤبد، مع رد المبالغ المستولى عليها.

وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول" وتهريبها إلى الخارج.

وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراى أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطنى) بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.

كما أثبتت التحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل عدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة)، التى أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته، لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500 مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.